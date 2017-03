Al Son del texto

Tina Rodríguez

Mucha es la polémica que ha despertado el “presunto” crecimiento de López Obrador en las preferencias populares, a grado tal que los medios que comúnmente le cerraban espacios, le dan buen porcentaje de tiempo en sus canales televisivos.

Por otro el apoyo abierto de no pocos perredistas al tabasqueño, anuncia desbandada en caso de que los llamados “Chuchos” que son sus adversarios políticos declarados, y por los que renunció al PRD.

Obvio es que los perredistas que apoyen a AMLO no podrán aspirar por ninguna posibilidad en 2018; no es políticamente posible competir por unas siglas apoyando a otra, porque va en contra y con sanción, de los principios de todo instituto político.

Ni siquiera se necesita un análisis profundo para entender que fueron muchos los perredistas que se han anexado al MORENA sin renunciar aun a sus derechos políticos en el PRD.

Reconocidos perredistas en especial jóvenes en Chiapas, ni se molestaron en presentar su renuncia a esas siglas y ya trabajan o colaboran en el partido del tabasqueño, el que ha mostrado poder de convocatoria cada día más en sus presentaciones en las ciudades del país, generando dudas no solo en el cómo se financia, sino también en el cómo será la selección interna de candidatos o de plano será decisión suya, ante la intolerancia que ha mostrado a los que piensen diferente a sus planteamientos políticos y sociales.

La pregunta es esa incluso al interior del Movimiento de Renovación Nacional, más con las diferencias que se observan entre Marti Batres y Ricardo Monreal que se disputan desde ahora, la candidatura por la más importante plaza que gobierna la izquierda mexicana: la Ciudad de México, en poder del PRD, y cuyo gobernante, Miguel Ángel Mancera, no parece aglutinar a todas las posibles fuerzas en las entidades, en su búsqueda por la candidatura a la presidencia en 2018, bajo las siglas del Sol Azteca, del que por cierto, no es militante.

Es por eso que los de MORENA ven la posibilidad de dar el campanazo en la capital del país, pero la disputa entre éstos dos personajes, está generando divisiones internas en la Gran Tenochtitlán.

Es de esperarse que después del apoyo abierto del coordinador de senadores perredistas, Miguel Ángel Barbosa, a AMLO, diversas expresiones del perredismo hagan ya abiertamente lo mismo, como se vio en Tabasco en su última visita, que fue el mismo día en que vino a Chiapas, cuando el diputado local perredista Marco Rosendo Medina Filigrana, asistió al evento del dirigente de MORENA e incluso firmó el Acuerdo por la unidad y el rescate de México, a que convocó López Obrador, lo que generó inconformidad local y amenazas de expulsión al legislador.

Así que como éstos legisladores, Barbosa o Medina, se espera que muchos más perredistas se alisten para apoyar públicamente a AMLO.