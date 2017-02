Hace nueve meses –mayo del año pasado- Rosa Pérez Pérez se vio obligada a renunciar a su cargo de alcaldesa de Chenalhó, ante el secuestro de dos diputados de su partido en su municipio, lo que motivó que el Tribunal Electroal del Poder Judicial de la Federación, ordenará su reinstalación en el mes de agosto de ese año, acto que no se ha consumado a fuerza de una oposición de interés similares a los de Oxchuc, municipio en el que también se violenta el estado de derecho al no darse cumplimiento a la ordenanza constitucional de presidentas electas.

Hace unos días en Chenalhó la alcaldesa Pérez Pérez regresó a su municipio y una serie de comentarios imprecisos sobre usos y costumbres y demás justificaciones, confundieron a la opinión pública, sobre el que sí tomó posesión del inmueble, o que se mantenía a las afueras del poblado cuando no hay más que ejecutar la orden del tribunal superior de la nación, el que es inapelable, y la única verdad es que debió ser acompañada por la fuerza pública en su caso.

Pero si no podemos resolver con la ley el asunto de un municipio indígena, para muchos emblemático por ser cabecera municipal de la comunidad de Acteal. La ley no tiene porqué andar dando privilegios o prebendas, y debe aplicarse de todas formas, y si hay más que la infrinjan, esos más tendrán que responder ante ella. Chenalhó no debe ser la excepción.

