Ángel con Diabluras

Tiene razón el gobernador Manuel Velasco Coello al considerar que México debe negociar para que el Tratado de Libre Comercio con América del Norte perdure ante los beneficios que ha traído para el país, “En los últimos seis meses se ha desarrollado un debate con el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica y creo que se debe fortalecer a los productores mexicanos y chiapanecos por supuesto”.

Durante un encuentro con productores pecuarios de Chiapas, MAVECO destacó los beneficios del acuerdo comercial de México con Canadá y Estados Unidos “Porque es benéfico tanto para Estados Unidos como para México y Canadá, también es importante que los que nos debe de dejar este debate es que debemos de fortalecer nuestro mercado interno, que debemos de fortalecer a nuestros productores, porque lo que nos va a dar certeza es apoyar a nuestros productores”.

Durante la reunión con productores pecuarios y el gabinete agropecuario, José Antonio Aguilar Bodegas solicitó el respaldo de la Secretaria de Agricultura de Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para respaldar a los productores de maíz.

Este planteamiento encontró eco en el Subsecretario de SAGARPA, Jorge Narváez Narváez, quién dijo que “hay una demanda en el sector pecuario de granos sobre todo de maíz amarillo, va creciendo y así lo requiere por el tema de logística, los precios, los costos se van incrementando, y debemos darles oportunidades a los productores, es así que ponemos la mesa para que nos pongamos de acuerdo lo más pronto posible para genera un plan de acción para que el maíz amarillo a través de lo que tenemos podamos ponerlo a disposición de los productores para beneficio de ellos mismos pero al sector pecuario que hoy demandan mejores precios”.

Propuso una pronta instalación de mesas de trabajos, “para hacer posible lo que es real, no queremos venir a generar falsas expectativas, les vamos a decir lo que podemos con lo que tenemos, tenemos que ser creativos, responsables y serios en los acuerdos que tomamos, aquí está el equipo de la Sagarpa por instrucción del secretario Pepe Calzada para llegar acuerdos y compromisos con Chiapas”.

El gobierno de la República ofrece un seguro catastrófico para ganaderos que sufran algún problema en su producción; además hombres y mujeres de este sector tienen un seguro para afrontar enfermedades informó Mely Romero Celís, Subsecretaria de Desarrollo Rural de la Sagarpa.

Dijo que este esquema es vanguardia a nivel mundial y tienen un presupuesto de tres mil millones de pesos, ”Tenemos cobertura universal en todo lo que es cabeza de ganado, la infraestructura y la alimentación en un desastre natural hay perdidas por cualquiera de estos conceptos entonces entra una indemnización además se está integrando un seguro integral para los productores y esto consiste en asegurar la vida misma del productor pero también asegurarles ante una enfermedad grave para las mujeres es muy importante que sepan que hay un seguro ante un cáncer de mama, un cáncer cervicouterino y también cuando hay una discapacidad total y permanente”.

El esquema es punta de lanza a nivel mundial y se espera que de forma paulatina el seguro alcance para todos los sistemas productos y en un primer punto los que producen granos básicos.

Ante la ausencia de lluvias, presencia de temperaturas altas por el cambio climático se hace necesario incrementar y acentuar programas de reforestación, aplicar sanciones a quienes talen árboles y provoquen incendios forestales dijo José Alfredo Araujo Esquinca.

Al señalar lo anterior el presidente del Consejo de Cuencas del Grijalva y Usumacinta, también pidió cero tolerancia a invasiones, construir plantas tratadoras de aguas residuales así como de basureros intermunicipales con correcto manejo de la basura, “Este deterioro del medio ambiente ha provocado que se cambien o se alarguen los sitios de las estaciones ya no tenemos claro cuando entra la primavera, cuando termina el invierno, cuando termina la temporada de lluvias, cuando inicia la temporada de lluvias, cuando inicia la sequía, tenemos que continuar con las políticas ambientales no podemos seguir deteriorando el medio ambiente, no podemos seguir contribuyendo al cambio climático tenemos que tener una cultura de conservación”.

El Congreso del Estado de Chiapas, realizó el curso taller de información sobre Protección Civil, que permite atender cualquier emergencia y con ello ponderar la vida e integridad de los más de 600 trabajadores de este poder, dio a conocer la diputada Fabiola Ricci Diestel.

La Presidenta de la Comisión de Protección Civil del legislativo, agradeció al personal de la Secretaría de Protección Civil del gobierno del estado, por el trabajo realizado, pero a la vez, el poder iniciar de manera práctica con simulacros sobre incendios, sismos y hasta de bombas.

Tanto la dependencia como la legisladora de Acción Nacional, quien se acompañó de la diputada Patricia del Carmen Conde Ruiz, se subrayó que a partir de este mes se realizarán dos simulacros, donde se nombrará al personal que participará, para ello habrá entrenamiento previo.

Esta serie de cursos de capacitación sobre elaboración del Programa Interno de Protección Civil, busca el poder dar la atención necesaria no solo a los trabajadores, sino también a la población que asiste a realizar alguna acción en el Congreso, por ello la necesidad y urgencia de aplicar los cursos.

Protección Civil dijo que el Congreso ha hecho un primer paso, el cual se considera plausible, porque Chiapas es una de las entidades que más sismos presenta durante el año, al grado de colocarlo en el tercer lugar, es un edificio que es peligroso por el número de cristales con que cuenta.

Se creará el programa interno de Protección Civil, Plan de Emergencias, certificación de la capacitación de las brigadas y calendario de simulacros, entre otros documentos, además se hará una revisión física de las áreas de riesgo dentro del edificio, por la zona en la cual está.

Por cierto, que la Secretaria de Protección Civil Municipal de Tuxtla Gutiérrez exhortó a la población a sujetar bien maceteras y otros productos que mantienen en azoteas a efecto de evitar que las rachas de aire las tiren.

Elizabeth Hernández Borges dijo que los vientos de más de 60 kilómetros registrados la tarde del martes podrían volver a presentarse y derribar árboles y espectaculares, “En total 7 árboles caídos en la ciudad, algunas colonias afectadas fueron el mirador, pedregal, las delicias, aquí en el centro en la cuarta norte y decima poniente cayo un árbol de dimensiones grandes, el llamado para la población es mantenerse atentos a

El Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas llevara a cabo la vigésima primera reunión de los Organismos Acreditados para Verificaciones de las Instalaciones Eléctricas a realizarse en Tuxtla Gutiérrez los días 3 y 4 de marzo de este año.

El presidente del XIV Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado, Ricardo Alberto González López, informó que “Se espera la participación de 50 ingenieros Unidades de Verificación de diferentes partes de la Republica, se trataran temas que son cursos cortos un tema es condiciones de mantenimiento eléctrico en los centros de trabajos bajo la norma 029STPS2011, otro tema también será la certificación”.

La Secretaria de Gobierno trabaja para evitar nuevas invasiones, nos dijo el subsecretario de gobierno de la zona Metropolitana, Giovanni Salazar Ruiz.

El joven servidor público informo que Tuxtla Gutiérrez y Berriozábal son los municipios donde se han registrado nuevas invasiones, “Tenemos los problemas más latentes como invasión de predios, los pseudolideres que se la pasan vendiendo terrenos de manera clandestina por llamarles así, Berriozábal se ha convertido en un foco muy fuerte, tenemos invasiones toda la periferia de Tuxtla Gutiérrez, lo que es parte del Cañón del Sumidero, lo que es parte de Berriozábal”.

