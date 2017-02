Ángel con Diabluras

José Ángel Gómez Sánchez

Este jueves la 7ª Región Militar realizará el acto conmemorativo a la Marcha de la Lealtad del Ejército Mexicano que se realizará en el monumento a los Niños Héroes de Tuxtla Gutiérrez.

La cita es a las diez de la mañana estarán presentes autoridades militares, civiles, alumnos y maestros.

Tómelo con reserva, pero ayer en redes sociales se dio a conocer que por malversación de fondos y desvíos de recursos las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado reabrieron la carpeta de investigación en contra del ex senador Rubén Velázquez López.

Aseguran que el expediente del frailescano está abierto tras su paso como secretario general de Gobierno en la administración de Pablo Salazar Mendiguchia.

Intente corroborar la información, pero el Jefe de Prensa de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Héctor Flores no contestó la llamada, pero por la trascendencia del hecho se lo comento, el número de don Rubén no lo tengo por eso no pude hablar con él, pero aquí está el espacio para aclarar paradas, claro si es que puede y sobre todo quiere.

El secretario de salud en Chiapas, Francisco Ortega Farrera reiteró que el tema de desabasto de medicamentos no es un asunto de presupuesto.

Informó que una empresa que dejó de suministrar medicamentos y material de curación a cinco jurisdicciones fue demandada y se le reincidió su contrato, ”Hay que reconocer a finales de año tuvimos porcentajes no necesarios y óptimos de abasto pero quiero comentarlo también, no es un problema de liquidez financiera, no es un problema de la autoridad en cuanto no haya tenido la responsabilidad de no entregar los recursos para medicamentos s una falta de incumplimiento de las empresas que no han tenido la capacidad de instalación y resolutiva para poder atender las necesidades de la población es por eso que una de las empresas el año pasado actualmente se encuentra reincidida por el mal servicio que nos dio y que nos dejó cinco jurisdicciones totalmente paradas”.

La Agencia MURAL del Colega Bernardino Toscano informa que el diputado federal de MORENA, Guillermo Santiago Rodríguez, ha solicitado a la Auditoria Superior de la Federación audite la administración de Manuel Velasco Coello.

Lo que es querer ganar reflectores porque el legislador del establo de AMLO, parece ignorar que a quien más han auditado es al gobierno de MAVECO.

Quiere saber el destino de todos los recursos federales que se han enviado a Chiapas y que el señor no ve su correcta aplicación, “Debido a la situación ya las circunstancias que se están viviendo en Chiapas, hemos ya, presentado una solicitud de auditoría al Gobierno del Estado de Chiapas, que encabeza el Gobernador Manuel Velasco Coello, por todas las irregularidades que están existiendo, no es posible que existan hospitales, sin medicamentos y con poco abastecimiento de lo más elemental”.

Hasta hace algunos años decir que tal gobierno o administración eran auditados era motivo de pensar que algo grave ocurría con los recursos públicos, hoy entre más auditorias se realicen es mejor para los involucrados para demostrar que hay transparencia y rendición de cuentas, pero lo que es querer llevar agua a su molina, este legislador pluri tiene cerca de la Comisión de Vigilancia del Congreso de la Unión y por ahí debería de empezar y no espantar con el petate del muerto.

Que yo sepa durante esta administración se han sancionado a más de tres mil servidores públicos, algunos han sido separados del cargo, a otros multados, pero de acuerdo a datos de don Miguel Agustín López Camacho, Secretario de la Función Pública, hoy Contraloría se realizan constantemente auditorias, para vigilar la correcta aplicación del presupuesto, pero no hay que olvidar que vienen tiempos electorales.

Y Chiapas es referente en materia de transparencia y rendición de cuentas.

A otra cosa mariposa.

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, puso en marcha el programa “Conoce Tuxtla” en el Museo Chiapas de Ciencia y Tecnología, a fin de que los jóvenes tuxtlecos conozcan y aprovechen los espacios de aprendizaje y conocimiento que la capital chiapaneca ofrece.

Ante 75 estudiantes de la escuela Preparatoria Número 6, el alcalde capitalino reconoció la importancia de dicho programa que nació a partir de la firma de convenio entre el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas, que consiste en impulsar visitas guiadas a favor de los jóvenes.

“Siempre estaremos dispuestos a sumar esfuerzos para abrir más oportunidades y facilitar que nuestros jóvenes conozcan nuevos espacios de aprendizaje, conocimiento, de esparcimiento y actividades lúdicas, con los que cuenta la ciudad de Tuxtla, como los museos, planetarios, entre otros”.

Tras varias semanas de estar clausurado ayer reabrió sus puertas la cantina “El Pelucas”. Qué bueno porque ya necesitábamos ir a saborear las deliciosas botanas acompañadas con bebidas dulces y amargas por su puesto.

Saludar el gordo, al meco, al hijo del meco (los tres por desgracia americanistas) al Alex (pumista) y al tío “Peluquero”.

En esa cantina como otras de muchos años se tienen tantos recuerdos han llegado intelectuales, magistrados, funcionarios, diputados, mecánicos, profes, líderes magisteriales, caricaturistas, reporteros, columnistas, doctores, abogados, burócratas, albañiles, peones, carpinteros, amas de casa, profesionistas, alumnos que apenas consiguen la credencial del INE y se mueren de ganas por conocerla.

Y hasta pareja de abuelitos que tras cobrar su Amanecer no dudan en pasar a echarse unas dos guilmas con sus respectivas botanas, y mercarse su buena hamaca, discos y videos “originalmente piratas” dicen los merolicos.

Por lo pronto este tunde maquina ya hizo su reservado para el sábado e ir a comer carraca, caldo de chuti, camarón seco y carne asada acompañadas con micheladas.

Es todo gracias por el favor de su atención y recuerde mande información de cómo lo tratan sus presidentes, sus líderes, sus maestros porque aquí con gusto publicamos sus comentarios que dirijan a conejorapidos@hotmail.com.