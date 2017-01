Rumbo político

Víctor M. Mejía Alejandre

Próximo a resolverse el caso Oxchuc

Vía telefónica platique con Doña María Gloria Gómez Sánchez presidenta municipal Constitucional de Oxchuc, quien está a la espera a que se den las condiciones necesarias para que se haga valer el resolutivo de la suprema corte de Justicia de la Nación, para que junto a la también alcaldesa de Chenalho Rosa Pérez Pérez, retomen el mandato constitucional y se haga valer la protección que les dio el máximo tribunal de la nación para que retomen sus respectivas responsabilidades como alcaldesas en sus respectivos municipios.

El gobierno del estado y el Congreso del Estado me comenta la alcaldesa han realizado todos los esfuerzos en diversas mesas de trabajo, donde se tienen avances para hacer valer el mandato judicial, según la alcaldesa, para estos trabajos no hubo días festivos, ni fiestas que guardar por lo que poco a poco se tienen sustanciales avances; por lo que se espera que en los próximos días al fin se vea el final al difícil conflicto creados por el mal entendimiento que se les ha dado a los usos y costumbres.

En ese tenor hay quien le está apostando a que se haga el uso de la fuerza pública, hay también que en su desesperación marca fines de tiempos, y le apuesta a enfrentas fraternas que únicamente abonarían a más violencia y al derramamiento de sangre fraterna, como ocurrió no hace muchos ayeres.

Asegurar que se cae en supuesto desacato cuando claro está que no existen condiciones políticas y sociales en ambos municipios, es apostarle a la enfrenta entre hermanos, es también apostarle por enésima vez al derramamiento de sangre fraterna, cosas que no se deben de dar cuando en Chiapas estamos urgidos de unión de todos los que aquí vivimos.

El dialogo nunca más debe de ser sustituido por el fuego de las armas, debemos de apostarle a construir una sociedad que resuelva sus diferencias por medio del dialogo dejando atrás la bandera sangrienta y cruel de la beligerancia, con esta nunca se podrá construir un futuro mejor, eso lo debemos tener claro, apostemárosle a Chiapas y no a la violencia, así las cosas.

Una nueva Era con una nueva constitución en Chiapas.

Era de esperarse Eduardo Ramírez Aguilar presidente del congreso lo había anunciado, tendremos una nueva constitución estatal que deje atrás los viejos preceptos surgidos en la constitución federal del milenio pasado de 1917 para ser precisos hace 100 años.

La nueva constitución es toda una Reforma Integral a la Constitución llamada del milenio y modificada en el gobierno de Juan Sabines, hoy con mayores alcances jurídicos y legales, ahora aborda temas interesantes como es el caso de la reforma política que contempla los gobiernos de coalición y candidaturas independientes.

Hay que reconocer diversos puntos entre ellos el del gobierno plural ha permitido la pluralidad principalmente en el poder legislativo, pero también con anterioridad hay que recordar que fuimos de los primeros estados que tuvimos un gobierno de alternancia surgido de una alianza de 8 partidos. el presidente congresista reconoció hace unos meses que si bien es cierto que en las últimas Administraciones estatales y en la actual, el Gobierno se ha conformado por una pluralidad política, es necesario darle esa formalidad legal que garantice un equilibrio en la posterioridad

Las nuevas reformas permitirán que en Chiapas no se gobierne con una sola fuerza política, es decir todas las fuerzas; la primera, segunda, tercera y cuarta fuerza tengan posibilidades de estar dentro del Gobierno.

Aseguro hace unos meses Ramírez Aguilar que para generar una estabilidad para eso se deben entender las condiciones de pluralidad y que la mejor diversidad es ejerciendo gobiernos de coalición, hoy sedo ya es una realidad en la nueva constitución estatal. Así las cosas.

Para recordar y no olvidar

Que no se nos olvide como iniciaron los gasolinazos, hay que recordar que el incremento al combustible inició durante el sexenio de Felipe Calderón cuando entro en vigor la iniciativa en el año 2008 después de ser aprobada, donde los costos por litro de las gasolinas y diesel en el 2007 eran para la Premium: 8.31 pesos, magna: 6.76 pesos y diesel: 5.73 pesos.

Pero a partir de diciembre del 2009, el Gobierno Federal reinició los deslizamientos mensuales en el precio de los combustibles con el objetivo de reducir los subsidios que se le daban.

Sin embargo, en octubre del 2011, año en que debería concluir el aumento a la gasolina, la LX legislatura, conformada en su mayoría por senadores y diputados panistas (52 de 128 senadores panistas y 206 de 500 diputados blanquiazules) aprobaron ampliar por tres años más el incremento mensual a las gasolinas y el diesel.

¿Luego entonces está claro quién es el culpable del desliz del precio de la gasolina en nuestro país?, así las cosas.

No aumentara el predial ni el servicio de agua potable.

Fernando Castellanos alcalde tuxtleco consciente de los graves momentos que vivimos los tuxtlecos en materia económica; dio a conocer que con la finalidad de apoyar a la economía de las familias tuxtlecas, durante este 2017 no se incrementará el costo por el servicio de agua potable ni el impuesto predial.

Castellanos Cal y Mayor señalo que “En lo personal, estoy completamente en desacuerdo con el gasolinazo, ya que afectará mucho a las familias y, precisamente para aminorar su impacto en la economía familiar, en el gobierno municipal hemos dado un paso adelante y no autorizamos ningún incremento al agua ni al predial”

Castellanos Cal y Mayor destacó que, a pesar de los recortes presupuestales para 2017, su gobierno continuará con la política de no adquirir ni un solo peso de deuda, tal y como lo ha hecho desde el primer día de su Administración, “2017 será un año complicado para todo el país, pero en Tuxtla Gutiérrez afrontaremos la situación económica de forma responsable. No endeudaremos a la ciudad ni afectaremos a las familias aumentando impuestos”, así las cosas.

De mi archivo y algo más.

Durante una gira de trabajo por la ciudad, el presidente, Neftalí Del Toro supervisó la obra de pavimento mixto en calles en Camino Viejo a Mazatán desde Fraccionamiento Los Sauces hasta Fraccionamiento San Jorge, cumpliendo de esta forma con una demanda añeja de la población.

“El único compromiso, como lo dijimos es hacer obras en las colonias y ejidos, estas acciones están cambiando vidas, hoy las luminarias son una realidad, porque es un honor servir a Tapachula”, expresó el edil.

Esta obra consistió en 5, 440 m2 de pavimentación mixta elaborado con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas, además se realizó la ampliación de alumbrado público en el tramo de Camino Viejo a Mazatán desde Fraccionamiento La Sierra hasta Fraccionamiento San Jorge, que consistió en la colocación de postes metálicos para iluminación vial y peatonal… Con la finalidad de dar un mayor respaldo a los productores del campo de Chiapas, el gobierno de Manuel Velasco Coello, a través de la Secretaría del Campo que encabeza José Antonio Aguilar Bodegas y la Subsecretaría de Reconversión Productiva y Sustentable, cumple con las entregas físicas y formales a los productores de los diferentes municipios y comunidades de Chiapas que componen la cobertura del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA).

El proyecto estratégico de seguridad alimentaria en su vertiente PESA 15, dio inicio el día 21 de diciembre de 2016, con las entregas de proyectos por el gobernador Manuel Velasco Coello en la localidad Corazón de María, del municipio de San Cristóbal de Las Casas y dicha vertiente beneficia con paquetes de granjas y huertos familiares a 4,713 familias con una inversión de $35,445,650.00 pesos… victormejiaalejandre@hotmail.com, victormejiaa@gmail.com, cel. 9611510984 visita el blog; http://rumbopolitico.blogspot.com, visítanos también en http://issuu.com/victormejia