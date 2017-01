Agresor de Ana Guevara no cuenta con orden de aprehensión

Ciudad de México l Fabián España Moya, presunto agresor de la senadora Ana Guevara, no cuenta con orden de aprehensión en su contra, por lo que no puede ser detenido por delitos de agresión, luego de que una juez federal le negara la suspensión definitiva tras comprobar que actualmente no existe una orden de aprehensión girada en su contra.

Es de recordar que el pasado 23 de diciembre, la juez cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal admitió a trámite la demanda de amparo contra cualquier orden de aprehensión y le fijó un importe de garantía por cinco mil 500 pesos.

El lunes la titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, Dolores Núñez acordó revocar definitivamente la medida que desde el pasado 23 de diciembre congelaba la posibilidad de que España Moya fuera aprehendido.

Ante este resolutivo, de librarse una orden de aprehensión contra Fabián España, éste podrá ser detenido, sin embargo, las lesiones causadas a la senadora no son calificadas como graves, por lo que de ser capturado, podría recuperar la libertad mediante el pago de una garantía.

El juicio de amparo promovido por la defensa de España Moya continuará en trámite hasta la realización de la audiencia constitucional, la cual será el próximo 11 de enero y en la que se decidirá si se le otorga o no la protección de la justicia federal.

Es de recordar que la senado del Partido del Trabajo (PT) Ana Guevara fue golpeada por cuatro sujetos cuando se dirigía en su motocicleta del municipio de Lerma hacia la zona de Santa Fe, a la altura de la avenida las Torres, entre ellos Fabián España y Adrián Esteban Crescencio Salmerón, quienes hasta ahora no han rendido declaración. España Moya se desempeñó como policía de la Comisión Estatal de Seguridad del Estado de México hasta el 1 de julio pasado, cuando presentó su renuncia. (Fuente: La Jornada)

